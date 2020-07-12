林飛帆監交，潘新傳將黨部印信從前主委黃先柱（左）手中接下。（曹婷婷攝）

民進黨台南市黨部今日舉行新任主委潘新傳就職典禮，中央黨部副秘書長林飛帆監誓、監交，潘新傳致詞不諱言指出，民進黨需要改變，未來目標是結合社會力跟政治力，讓百工百業納入系統，讓黨部成為大家交流的平台，突破同溫層，拚經濟、顅腹肚，讓人民認同、讓台灣更好！

今天典禮在永康桂田酒店舉行，台南市長黃偉哲、立委郭國文、賴惠員、議長郭信良及多名市議員、台南市政府一級主管到場共襄盛舉、場面盛大。林飛帆監交，潘新傳將象徵黨部的印信，從前主委黃先柱手中接下。

林飛帆表示，民進黨在台南基礎紮實，今年總統大選拿了6成7選票、6席立委全壘打，足見大家的努力，他感謝潘新傳當時在總統蔡英文台南競選總部的帷幄運籌，未來將繼續民主精神的在地深化。

黃偉哲指出，民進黨每次選戰都能凝聚黨員認同，發揮綿密組織戰力；現任主委潘新傳在台南民主運動與選戰，可以說無役不與，平時做情感聯誼，一到選戰，就全體齊心，成為黨籍候選人強而有力的後盾。民進黨展現團結氣勢在各大選舉打下優異成績，感謝前後任主委黃先與潘新傳辛苦付出。

潘新傳說，自己加入民進黨超過30年，一路從事幕僚工作，從沒想過站到第一線選舉，但有感於基層發展對黨的重要性，因此，毅然接下重擔，未來要讓市黨部成為黨員溝通的橋梁，掌握基層心聲、落實讓服務接地氣，共同為黨務與台灣的民主努力。

他說，民進黨需要改變，他不怕艱難，要落實組織，深入基層，突破同溫層，讓民進黨結合社會力與政治力，做到真正接地氣。未來市黨部也會成為結合社會力跟政治力的交流平台，鞏固基層社團組織，照顧資深黨員、培植新生代。

(中時 )