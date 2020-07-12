桃園物流公司工安意外 工人高台墜落1死1傷 14:172020/07/12 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 物流公司工安意外，工人高台墜落1死1傷。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 物流公司工安意外，工人高台墜落1死1傷。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真） 物流公司工安意外，工人高台墜落1死1傷。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真） 桃園市楊梅區一處物流公司，12日上午發生工安意外，46歲李姓及64歲林姓工人當時正在施工，站在堆高機工作平台正要升上鐵皮屋頂，當升到約5公尺高時，平台突然失去平衡翻落，兩人從高處摔下，林男當場失去生命跡象，送醫後宣告不治，李男頭部有撕裂傷、胸部疼痛但意識清楚，目前仍在醫院診治當中。 到場的員警和消防人員轉述目擊者說法，指出當時有看見平台在搖晃，不到1秒鐘時間兩人就墜落，因為現在並無監視器畫面，目前也還在針對物流公司業者製作相關筆錄，後續死亡原因將報請檢調調查釐清。 (中時 ) #物流 #平台 #公司 #工安意外 #意外 也許您會感興趣 社會熱門新聞 計程車活春宮！短裙女後座「忘情吞吐」 男主角疑大有來頭 - 社會 花蓮師生畸戀 女師與國三男夜奔七星潭野戰3回 - 社會 抓到了！印尼女移工染愛滋啪4男 墮胎不成還全台趴趴走 今晨桃落網 - 社會 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 - 社會 姊夫弟媳搞不倫 綠光姊弟衝摩鐵破門抓狂了…弟媳穿女僕裝 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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