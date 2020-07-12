物流公司工安意外，工人高台墜落1死1傷。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

物流公司工安意外，工人高台墜落1死1傷。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市楊梅區一處物流公司，12日上午發生工安意外，46歲李姓及64歲林姓工人當時正在施工，站在堆高機工作平台正要升上鐵皮屋頂，當升到約5公尺高時，平台突然失去平衡翻落，兩人從高處摔下，林男當場失去生命跡象，送醫後宣告不治，李男頭部有撕裂傷、胸部疼痛但意識清楚，目前仍在醫院診治當中。

到場的員警和消防人員轉述目擊者說法，指出當時有看見平台在搖晃，不到1秒鐘時間兩人就墜落，因為現在並無監視器畫面，目前也還在針對物流公司業者製作相關筆錄，後續死亡原因將報請檢調調查釐清。

(中時 )