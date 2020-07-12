大陸海南島離島免稅新政7月正式實施，據大陸海關總署官網指出，首周1日至7日統計顯示，離島旅客累計購物6.5萬人次，購物總額4.5億元（人民幣，下同）、免稅6571萬元、日均免稅939萬元，比上半年日均增長58.2％。從消費金額來看，浙江、上海和江蘇旅客人均購買額在9002元到1萬130元之間位居前三高。

另外從購物旅客人次來看的話，前3省份則為海南佔比8.1％、四川7.7％與湖南7.2％。

據中新經緯引述大陸海關總署指出，新政首周的化妝品購買量、值均居首位。購買量前3的商品為化妝品占比83.5％、香水占4.7 ％和首飾占1.8％。而購買金額前3的化妝品占51.3 ％、首飾占14.1％和手錶占11.9％合計占購物總額77.2％。

據了解，該定價策略與促銷使目前海南離島免稅經營的化妝品比日韓、新加坡、法國和香港等主要市場平均售價優惠10％至20％，成為新政實施首周的當紅商品。

此外，統計顯示海南新政實施以來，日購物旅客穩定在1萬人次左右，日購物額在6000至7000萬元。三亞海棠灣免稅店占總銷售額的78％，海口美蘭機場免稅店占13％，日月廣場免稅店和瓊海博鰲東嶼島免稅店占9％。

(旺報 )