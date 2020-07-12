台南市勞工局12日上午於白河區關子嶺舉辦健走活動，吸引3000多人參加。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市勞工局12日上午於白河區關子嶺舉辦健走活動，吸引3000多人參加。（台南市白河警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市勞工局12日上午於白河區關子嶺舉辦健走活動，吸引3000多人參加。（台南市白河警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市勞工局為提倡勞工健康休閒活動，鼓勵勞工培養運動習慣，12日上午於白河區關子嶺舉辦健走活動，還有摸彩活動，吸引3000多人參加，台南市長黃偉哲也前往向健走勞工朋友加油。

本次活動從仙草國小關嶺分校集合出發，全長約4公里，現場參與人數眾多，台南市白河警分局也出動多名員警，活動開始前就布崗，疏導交通、暢通健走路線。

黃偉哲於開幕時表示，此次辦理「工安百分百、平安跟著來」健走活動，就是要呼籲事業單位及勞工朋友要重視職場安全衛生的工作，最近進入炎熱高溫的夏季，熱中暑、熱衰竭的風險大幅增加，他提醒夏日戶外作業勞工，記得多喝水、多休息、要遮陽，並注意身體狀況。

本次活動統茂大飯店也提供新營豆菜麵及仙草冰供大家品嘗，勞工局也於活動中宣導「重工安、保平安」，強化市民職業安全衛生意識，針對職業安全衛生及職災個案主動服務業務進行有獎徵答，透過有趣且創意的題目，讓民眾對工作安全健康及職災勞工主動協助計畫有更多了解。

(中時 )