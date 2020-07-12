天氣日漸炎熱，有些民眾開車外出辦事時，偶爾會貪圖方便在車內開冷氣小憩，但此舉卻有可能令死神找上門。大陸6日下午4時許，有一名30多歲女子在車內開著冷氣打盹，卻因此喪命，醫師懷疑，可能是「無形殺手」導致這起憾事發生。

根據《看看新聞》報導，深圳寶安區道路管理的工作人員賴姓男子在執勤時，發現路邊停著的一輛車內的女駕駛睡著了，但無論他怎麼拍窗對方都沒有醒過來，此時賴男察覺不對勁，急忙報警。事後賴男接受訪採時告知當地媒體表示，「一般人睡著呼吸肚皮會動的，但這名司機完全沒有，所以就立馬報警了。」

當地警方到達現場後立即打破窗戶，救護人員也隨後趕到，可惜仍為時已晚，搶救半個小時後宣告不治。經法醫現場勘察，當時這名女子的車開著冷氣，窗戶和門全部呈緊閉狀態，法醫懷疑死者可能為一氧化碳中毒，已初步排除機械性暴力致死的可能。

據了解，當汽車停止行駛，進入怠速空轉狀態時，如果汽油燃燒不充分，就會產生一氧化碳，透通過空調系統進入車內，「一般情況下20到30分鐘，就會引起一氧化碳中毒。」醫生提醒，一氧化碳無色無味，被稱為「無形的殺手」，即便是在清醒狀態下於車內開著冷氣休息也有一定的危險，「人會漸漸昏睡過去，渾身無力，當司機發現的時候很難自救。」

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(中時電子報)