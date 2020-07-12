高雄市長補選將在8月15日進行投票，近日有自媒體到高雄市三民區進行街頭民調，結果陳其邁竟以38票(76%)大贏李眉蓁的11票(22%)、吳益政的1票(2%)。有網友看了直言「76%！我要去收驚了」。

民進黨候選人陳其邁今天(2日)競選總部成立，競選口號主打「光榮投3次、2年拼4年」。陳其邁表示，蔡英文總統曾說他是最適合人選，未來會請總統、行政院加大、加速幫助高雄。他也強調，這一次將會用更謙卑的心情、更努力的態度、更堅定的勇氣，贏回市民的信賴。

國民黨候選人李眉蓁今天則照舊在高雄跑行程，黨主席江啟臣、數名藍營議員陪同，李眉蓁受訪重申，對手民進黨有國家隊，國民黨會團結一心，爭取更多高雄人支持。

自媒體《台灣民眾電子報》昨在YouTube釋出，高市長補選街頭最新民調結果。有網友看完表示，「76%！我要去收驚了，超高的」、「李眉臻若有機會選上了，不知是否又要搞罷免」、「這個民調不意外吧」、「國民黨執政一年半，親戚説明顯路上騎車或開車都變得安全多了，真的有顧及人民的生命行的安全」。

高雄市長街頭民調，網友留言討論。（圖/翻攝自FB）

(中時電子報)