納豆（左）及張立東自認為是跳最好的一組。（TVBS提供）

《食尚玩家》主持人麥克斯本身是舞蹈老師出身，以一支「海草舞」廣場舞影片爆紅，創下YouTube 400多萬次點閱率。這次他編了人人都能跳的「搖搖舞」，他笑說：「只要有身體，你就是個舞者，搖搖舞連舞痴都會跳。」

打頭陣的威廉、風田在海邊跳起「搖搖舞」，車子開到沙灘上還一度下陷，讓兩人跳完舞還要幫忙推車子，累得滿頭大汗。莎莎、哈孝遠、納豆、張立東等主持群接力扭腰擺臀。納豆及張立東自認為是跳得最好的一組，他們不忘攻擊別組：「最擔心莎莎跟小梁哥，莎莎是舞痴一定跳得很爛。」張立東更補槍：「小梁哥燙頭髮不知道有沒有燙壞腦細胞，影響到舞技。」莎莎則反擊：「不好意思，顏值部分還是我勝，還有你們兩個可以不要再去一些網美景點了嗎？很不適合欸！」惹得全場捧腹大笑。更多《食尚玩家》電視版內容請收看每週一至週四晚間10點TVBS 42頻道；每週一至週四晚間11點愛奇藝台灣站、WeTV；網路版請於週一至週四中午12：30鎖定粉絲團以及Youtube頻道。

(中時 )