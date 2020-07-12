今年以來，阿里巴巴、騰訊、拼多多等互聯網龍頭股價頻創新高，但創始人卻接連減持。最新公開數據顯示，從去年11月26日港股上市到今年7月2日期間，阿里巴巴創始人馬雲持股減少超過2.3386億股，持股比例首次降至5％以下。按區間平均股價及匯率估算，馬雲這波套現約達430億元（人民幣，下同）。

不僅馬雲，其他互聯網巨頭高管也在持續減持自家股票。之前騰訊控股董事會主席兼CEO馬化騰也多次公告減持騰訊股票，涉及資金近70億元；拼多多黃崢更是直接將價值1000億的股權送出去做慈善和激勵管理層。

阿里巴巴集團日前公佈最新財報，顯示截至2020年7月2日，馬雲持股阿里集團的比例首次降至5％以下的4.8％。觀察在過去7個月中，馬雲累計減持了2.34億股，持股比例下降1.2個百分點。

實際上不僅馬雲，阿里巴巴另外一個創始人蔡崇信也在近期進行減持，持股數從4.11億股降至3.47億股，減持0.64億股、換算持股比例從2％降至1.6％。按照估算減持套現約達120億元。

(旺報 )