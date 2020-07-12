美國川普政府當前推進針對華為、中興等陸企產品的採購禁令，讓一眾美企措手不及。近日代表上千家美企的美國國防工業協會急忙出來喊停、並要求政府推遲該禁令的實施，並稱對華為等大陸企業的禁令應該至少推遲1年。

據大陸觀察者網報導，上述禁令將禁止美國政府的承包商採購華為等陸企設備和服務。另據路透日前引述知情人士消息指出，川普政府正在敲定這一規定，一旦敲定將於今年8月13日生效，屆時將禁止任何為美國政府提供產品或服務的公司使用華為、海康威視、大華、海能達、中興5家大陸企業的產品。這些美國政府的承包商需證明不會使用華為等產品，除非獲得政府豁免權。

但眼見禁令計畫生效日期逼近，美國專業服務委員會（PSC）與美國國防工業協會（NDA）等組織紛紛跳出來呼籲禁令延期，前者代表400多家為白宮提供服務的美企，後者則是代表1650家美企的非盈利組織，旨在促進政府與國防工業企業之間的交流。

(旺報 )