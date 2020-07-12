美國軍事專家艾克塞（David Axe）10日撰文指出，大陸解放軍要入侵台灣，選擇並不多，最主要必須先拿下澎湖，但是，北京要佔領澎湖並不容易，文章指，時間並不站在大陸那邊，若不能拿下澎湖，北京恐要很長一段時間終結武統台灣的大計。

美國軍事專家艾克塞10日在「富比世」（Forbes）撰文，該篇文章以「可能阻止大陸入侵的台灣島嶼要塞」（The Taiwanese Island Fortress That Could Halt A Chinese Invasion）為題，分析澎湖作為守護台灣西南部、不受解放軍入侵的堡壘的戰略地位。

艾克塞開宗明義指出，解放軍有很多入侵台灣的方式，不過東部多沿岸，台北重兵戒備，西南平原因此成為大陸攻台風險最低的途徑，「這點大家都知道」，而且長久以來，分析師都在研究，解放軍從西南部登島可能遭遇的各種問題，解放軍本身也對此路徑進行模擬，其中一份解放軍外洩的模擬地圖就指出，解放軍必須先拿下澎湖，才有可能在台灣南部登島。

艾克塞分析，除非拿下、壓制澎湖，大陸幾乎沒有機會入侵台灣。他說，台灣在澎湖群島部署長程雷達以及雄風二型反艦飛彈，另外還有天弓三型地對空飛彈，如果大陸在沒有摧毀台灣防衛部隊的情況下繞過澎湖登島，解放軍部隊兩側將會受到飛彈攻擊。

(中時電子報)