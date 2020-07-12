土銀王齊麟（左）／李芳任（右）苦戰三局可惜未能留住勝利。（鄭任南攝）

過去總在全團賽決賽吞敗的合作金庫銀行羽球隊男子好手林家佑，這次終於揚眉吐氣，今天在前全團賽男團決賽第3點和學弟楊明哲一起以21比13、18比21、22比20擊退土地銀行王齊麟／李芳任，不但幫助合庫A在總比分2比1領先土地銀行A隊，也是個人生涯第一次在全團賽決賽階段嚐到勝利滋味，賽後開心留下比賽球作為紀念。

賽後林家佑難掩勝利喜悅，直呼：「終於在全團賽決賽贏球了！」從18歲加入合庫羽球隊以來，林家佑在全團賽被排的出賽順序，不是前面隊友直落三決定戰況，就是自己上場時輸球被「關門」，這次終於在冠軍戰收下勝利，他也感謝學弟楊明哲一起努力。

賽後林家佑和楊明哲心情都相當激動，坦言和對手王齊麟／李芳任畢竟也熟悉球風，場上就看臨場反應，「能在對手先出現賽末點的情況下逆轉勝，是努力也有幸運，我們採取的策略就是不要猶豫，果斷出手。」

第4點男雙合庫由李哲輝／楊博軒迎戰土銀李洋／張課琦，同樣也是三局大戰，李洋／張課琦19比21、21比13、21比17獲勝，雙方將要由第5點男單決定冠軍誰屬，合庫派出「羽球王子」王子維，土銀則是林祐賢。

(中時 )