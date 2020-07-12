金山蹦火仔近年青鱗魚況不佳，已無昔日盛況，今年魚季僅簡士凱一艘蹦火船仍堅持出海作業。（觀光局提供許家寧新北傳真）

一艘蹦火船出海約7、8人，今年一天最好一次收穫約2000。（簡士凱提供許家寧新北傳真）

金山蹦火音樂季今晚登場！傳承百年的磺火漁船「蹦火仔」，連年魚況不佳，今年僅剩1艘蹦火船，仍堅持出海作業，28歲的船長簡士凱說，4月漁季至今收穫慘澹，平時一天收入大概5、600元，反觀表演還有1200元，若不咬牙苦撐，這項世界僅存的古老漁法，將徒流形式，有如「沒有靈魂的空軀。」

「金山磺火捕魚蹦火仔」在2016年被新北市府登錄為無形文化資產，不過市議員張錦豪表示，這項流傳百年的獨特漁法，隨著「德翔台北」貨輪擱淺油污，4年來青鱗魚「斷崖式」銳減，船員魚季的收入從40萬元，跌至20萬、10萬、1萬元到5000元慘況。

從漁5年、去年接下富吉268號「火長」的簡士凱見證蹦火仔興衰，今年3個多月來，入夜後他率駕駛、撒網手等7名船員從磺港出海，身為火長要負責找魚、點燃火把、決定下網時機，最遠東曾到澳底、西達富基漁港，出海逾50次，經常空手而歸。

簡士凱說，今年魚況跟前幾年一樣不佳,有時候出港作業一天下來船員賺500、600元，甚至沒收入,漁獲最好的一天有200多籠，忙了一晚下來，每人可分得2000元，反觀近年配合「漁業體驗團」觀光導覽活動，船員「演示」磺火捕魚過程，可以加減補貼船員收入,減緩魚況不佳的壓力

簡士凱表示，很感謝張錦豪議員疾呼保護金山這項重要的文化資產，爭取去年起舉辦示演活動，幫助漁民能繼續從事這項產業，但他認為漁民不能單靠補助，最重要仍要自己去抓青鱗魚、苦蚵仔，傳承這項文化精神，若他們不出海，「蹦火仔」就失去了意義。

(中時 )