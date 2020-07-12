ESPN爆料天王沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)這回變成他家媒體的爆料題材，12日傳出他遭到ESPN停職，《紐約郵報》記者證實停職之外，指出沃納洛斯基是「停職停薪」，時間多長還不清楚。

「沃神」早年效力美媒《雅虎體育》，2017年跳槽ESPN，他是最厲害的NBA內幕記者，也是紐時暢銷作家，還有自己的廣播節目。他私信辱罵參議員時使用ESPN的信箱帳號，連累公司被炮轟，也犯了公司大忌。他稍早已公開道歉。

ESPN於2017年遭遇重挫，裁員250人，總裁史基普(John Skipper)以健康因素辭職。從總公司迪士尼下來接任總裁的皮塔羅(Jimmy Pitaro)曾說：「球迷不想再看到政治議題介入體育。」他要求旗下主持人避免涉足政治議題，這回沃納洛斯基卻是直接對參議員罵髒話，被截圖公開。

沃納洛斯基的支持者在推特使用「#FreeWoj(釋放沃神)」標籤，呼籲ESPN放過他。40歲的霍利(Josh Hawley)是美國最年輕的聯邦參議員，他是律師出身，在黑人民權聲浪高漲之際，他辛辣的言論意外釣出了比他大10歲的沃納洛斯基。霍利還得意地說：「千萬別批評中國或是支持執法者，不然ESPN就會非常非常生氣。」

(中時電子報)