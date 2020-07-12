振興三倍券第二波紙本預購今(12日)最後一天，預購人數已破1千萬人，預估到時也將有1千萬人湧進郵局領券。對此，有人好奇若趕在15日當天去郵局領三倍券是不是會完蛋？有內行網友透露，某「黃金時段」去，保證沒人。

原PO在PTT發文指出，自己找了一個偏僻的超商預購，打算半夜去，把全家人的份都領回來，但他也憂心，目前預購人數才1100萬，顯示還有一千多萬人要去郵局領，按照台灣人愛排隊的個性，15日當天去郵局會有多慘？

不過有內行網友分析，「一人也只能領一次，又不是口罩，往後一兩週去領就沒人了」、「晚幾天去保証領得快速又安心」、「過一個禮拜再去領，郵局保證沒人好嗎」；也有網友回應才三千可以花到年底，「哪時候領都一樣」。

三倍券第二輪紙本預購今（12）日最後一天，預購首波紙本三倍券的民眾，15日起至31日可至原定超商門市領取；第二波預購的領券時間是從7月22日至7月31日為止；未參與預購的民眾，則是15日起可至全台郵局領券。

(中時電子報)