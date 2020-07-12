華語樂團TRASH 今（11日）受邀到桃園為職棒桃猿隊開球，首次參與開球且要在球場上演出，他們難掩興奮情緒，興奮聊起各自看棒球的經驗。這次TRASH除了開球，更一連在球場上演出三首歌；提到在球場中印象最深刻的，他們一致表示：「太熱了！超佩服球員跟啦啦隊在這麼熱的天氣下還這麼活力四射！」聽到比賽時現場觀眾此起彼落的加油聲讓他們瞬間一起熱血了起來。

TRASH受邀到桃園棒球場為賽前開球及擔任演出嘉賓，在正式獲邀後，團員皆表示相當期待首次在球場上的演出！聊到棒球，四人一致表示相當喜歡棒球，但是卻完全不會打棒球，笑說特別喜歡夏天的時候到球場感受現場熱血的氣氛。

因疫情影響，TRASH這次也是睽違半年的演出，一連演出〈Never Die〉、〈我們的歌〉及〈重感情的廢物〉共三首歌，四人也在演出過後進行當天最重要的開球儀式，鼓手金魁剛也因為太興奮整個爆投，自虧經驗不足。而搭配上今天豔陽高照的好天氣，團長頤原表示：「真的很喜歡夏天在戶外演出，感覺很舒服，也希望TRASH能趕快有下一次的專場，讓很久沒看到我們的歌迷一次聽過癮。」

TRASH今為桃猿棒球隊開球。（華納提供）

TRASH今為桃猿棒球隊開球。（華納提供）

(中時 )