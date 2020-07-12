台北市社會局長劉志光上任僅短短3個月，外界傳言是因下屬越級呈報且無實權，讓劉心灰意冷辭職，今劉志光也親自說明，表示自己因健康緣故，診斷出腦血管狹窄，已遞出書面辭呈，市長也同意批准，預計在本月中正式離職，市長本身也是醫師，對身體健康很注重，也希望好好休息。

劉志光今在女兒陪同下到市府接受訪問，親自證實已遞出辭呈，將在月中正式離職，前陣子因出現頭暈的情形，到醫院接受檢查和治療，發現事腦血管狹窄，這幾天因身體狀況，處於請假的狀態，會請假到月中，至於會由誰接任，劉志光表示，要由市長決定無法代答。

針對權利被架空的傳言，劉志光說，個人並沒有這種感覺，在工作時，同仁和長官都很支持，並沒有外界傳言的情況；被問到是否有下屬在LINE群組越級呈報的情形，劉指出，和同仁都有群組，或許先前副市長代理有群組，但已退出，並沒有這種情形。

記者追問備詢時，民政委員會議員也有提到局長很多事情似乎無法自己決定，要經過副市長蔡炳坤，劉志光說，自己並沒有這樣的感受，除了市長跟同仁有直接溝通外，副市長也有督導的責任，政策處理前都要報告，都是必須要的事情，並沒有任何壓力。

劉志光感到惋惜的表示，原本上任時有跟柯市長承諾，要將北市長照和弱勢好好做，但因身體健康沒辦法完成，事後也跟市長報告，但健康很重要，未來台北市社會服務和長照在有能力下也會好好協助，未來如身體狀況恢復，會再考慮再回到市府單位替市民服務。

劉志光補充說，接下來會休息一段時間，身體康復後，也會先回到原本的院區和學校服務，繼續原本的工作。

(中時 )