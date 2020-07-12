「台中南天宮關聖帝君廟祈福佈施公益活動」車隊12日抵台中市議員林碧秀位大里的服務處，現場也發送3千份白米，等待領白米的人龍綿延數里。（馮惠宜攝）

台中南天宮關聖帝君廟遶境活動進入第二天，首站抵達台中市議員林碧秀位於大里的務處，地方里長、信徒早早頂著烈日在現場守候，等待廟方發放白米的人龍更是綿延超過兩公里；林碧秀表示，今年因景氣更差，登記領白米的弱勢家庭從去年2000人也增加到3000人。

疫情趨緩下，個地都開始遶境活動，其中已邁入第三年的「台中南天宮關聖帝君廟祈福佈施公益活動」11日登場，全程採車隊遊行，並在六處定點發送白米，其中為照顧大里、霧峰區弱勢民眾特別在林碧秀服務處停轎讓民眾鑽黃金九龍轎祈求平安，也在該處分送弱勢家庭3000份白米。

台中南天宮主委吳光雄指出，南天宮做白米伂施長達60多年，最早是農業社會一方面協助農民，也照顧弱勢，演變至今，不只廟方出資購米，很多信徒也加入捐米行列，未來也希望結合更多社會力量，持續回饋各鄉里。

12日雖然氣溫飆高，不少鄰里信眾聽聞有神明遶境活動，早早到現場守候，排隊要領白米的人龍更是綿延數里。

(中時 )