刻意避開賴清德？鄭文燦：行程早已排定 14:592020/07/12 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鄭文燦表示，今日南下行程是2個月前就已排定，並無刻意避開賴清德。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦今日下午將至台南參加工商協進會的演講，有媒體提到副總統賴清德之前到桃園時鄭文燦也剛好有事，2人似乎都剛好錯開，鄭回應，下午的行程2個月前就公布了，並沒有特意避開，對方一定能夠體會。 賴清德上週三至桃園研華公司時，鄭文燦沒有出席，不過蔡英文總統5月餐紡研華時，鄭文燦從頭到尾緊跟在側，引發外界遐想。 鄭文燦表示，平時若總統、副總統到桃園，他都會盡量配合，賴清德之前來桃園的行程他幾乎都有陪同出席，今天台南的活動是之前就公布了，沒辦法調整。 (中時 ) #鄭文燦 #桃園 #賴清德 #副總統 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄市長補選街頭民調出爐 結果太驚人 - 政治 加拿大外交官見蔡英文出現這動作 游淑慧驚喊：好怪 - 政治 陳揮文建議韓國瑜做這件事 趙少康驚問 - 政治 「畢竟我有點漂亮」黃捷新造型曝光 8.3萬網友驚呼2字！ - 政治 2024總統大選誰出戰？沈富雄鐵口直斷：3個半 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。