桃園市長鄭文燦今日下午將至台南參加工商協進會的演講，有媒體提到副總統賴清德之前到桃園時鄭文燦也剛好有事，2人似乎都剛好錯開，鄭回應，下午的行程2個月前就公布了，並沒有特意避開，對方一定能夠體會。

賴清德上週三至桃園研華公司時，鄭文燦沒有出席，不過蔡英文總統5月餐紡研華時，鄭文燦從頭到尾緊跟在側，引發外界遐想。

鄭文燦表示，平時若總統、副總統到桃園，他都會盡量配合，賴清德之前來桃園的行程他幾乎都有陪同出席，今天台南的活動是之前就公布了，沒辦法調整。

(中時 )