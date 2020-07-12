陳姓慣竊見的大同區一處公寓大門未上鎖，去年11月26日下午潛入樓梯間竊取1把鋁梯。楊姓失主聽聞竊賊搬運聲響，並從窗戶確定竊賊衣著，騎車繞行住家附近巷弄，在離家300公尺處拉住竊賊腳踏車後方的架子，並通知警方趕到現場逮人。士林地院審結，依侵入住宅竊盜罪，累犯，判處有期徒刑9月，可上訴。

楊男稱，他每天2至3次到頂樓澆花，案發當天中午都有看到鋁梯，下午3點半，在3樓住處聽見鋁梯碰撞地面或牆壁的聲響，開窗察看，發現陳嫌1人背負著鋁梯騎腳踏車離去，隨即騎機車繞行附近巷弄，最後在敦煌路巷弄內發現陳男蹤影，後方就拉住遭竊的腳踏車。

陳嫌腳踏車倒地後，竟用手揮打並隨拿起酒瓶、丟出鋁梯，導致楊男跌倒左手中指受傷。警方趕到現場當場，楊男告訴員警：「在這裡，現行犯，他有打我」。檢察官偵查後以陳涉犯準強盜罪起訴。

但陳男辯稱，鋁梯是在路邊撿到的，並未侵入楊男住處公寓行竊。但法官詢問在哪裡撿到，陳嫌一下說路邊，一下又說朋友給的，合議庭認為，陳男說法前後不一，無法確定在哪撿到，明顯是說謊。

判決指出，陳男得手後逃離現場，並非被當場發生拉扯，衝突過程僅1分19秒，甚為短暫，楊男也說當時不會感到害怕，未達客觀上壓抑楊男意思自由，與準強盜罪的構成要件不符，因而更改起訴法條，以侵入住宅罪判處有期徒刑9月。

(中時 )