侯友宜與鄭文燦及地方民代齊聚一堂，推廣兩市交界的山林步道。（張睿廷攝）

新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦12日上午同至樹林百年大榕樹廣場參加活動「「O2gether新北X桃園步道遊 淘心一起走」，盼串聯2市步道，希望推廣山無界限的旅遊模式，創造新北與桃園的城市新連結。

新北市與桃園市近年持續整修「大棟山」、「望湖山」及「福源山」步道系統，終於今年完成樹林區、鶯歌區、龜山區之間的山林步道整建工程。

當中最熱門的景點包括百年大榕樹、鶯歌石、大棟山405三角點小百岳、青龍嶺三角點，多處皆可俯覽台北盆地的繁華街景。

侯友宜表示，新北與桃園在許多地方都有密切合作，包括2市交會點的山林步道、腳踏車步道、交通建設、水庫健課等，而這次的山林步道更是一條「微笑曲線」，能夠完整串聯起新北與桃園。

鄭文燦指出，侯友宜上任後，一直有在推動雙城對話，2市合作案越來越多，而此處便是一個例子，這裡景緻優美、受到許多登山客喜愛，未來他們還會陸續增設標誌、廁所等設施，提供山友更好的登山環境。

(中時 )