百夫長旅行箱創辦人陳志彬說，疫情漸平穩，掀起國旅風潮，針對高端客層規畫頂級離島精緻旅行團，獲高端客戶青睞搶購一空。（陳志彬提供／盧金足台中傳真）

百夫長旅行箱業者逆勢開發「粉絲」市場，發行聯名款聞名，長期鎖定收集型客戶支撐基本買盤，。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情雖漸穩定，但國境仍未解封，國外旅遊喊卡，重創旅遊業，更波及國外旅行熱銷的旅行箱，百夫長旅行箱創辦人陳志彬表示，對旅行箱品牌是場艱困考驗，當務之急專注保存實力、靜待時機，面臨危機另創新轉機，因應國旅市場，發展頂級離島旅行團，澎湖離島將軍嶼行程在高端客戶支撐下一推出就秒殺，後疫情時代，全力拚經濟！

中央將在七月十五日發放振興三倍券，帶動全民消費力，由於國境未全面解封，加上民眾悶太久，近來出現「偽出國」熱潮，滿足猶如出國的心情，包括澎湖、金馬等外島國旅人潮大暴發。

但與旅行業鏈結的旅行箱受疫情波及，各大旅行箱品牌業者在疫情衝擊之下銷量急速凍結，疫情籠罩對各大旅行箱品牌是場艱困考驗，近來旅行業搶攻國旅市場，讓旅行箱業者燃起一絲希望。

旅行箱重量級業者，創辦百夫長旅行箱的陳志彬直言，在這時間點期待客戶強力消費旅行箱不切實際，依台灣旅遊人口的旅行箱使用習慣，並不著重國內旅行，國際旅行時旅行箱才被列為必備品，國人飛日本、韓國，經常準備大箱子裡面裝小箱子，大肆採購是旅遊的重要樂趣與目的 。

「如果奢望國人到外島旅遊，也會像去日本一樣，用大箱子裝著小箱子，對當地特產大血拚，採購量多到裝大小旅行箱，機率顯然並不大」，陳志彬強調，台灣旅行箱銷售市場，與國人海外旅遊市場緊緊相扣。

他以數十年來投入旅行箱市場經驗表示，台灣旅客的旅行箱需求，通常用來打包出國採買的戰利品，若只是在台灣當地或離島旅遊，一般鮮少使用旅行箱，仍以手提行李包袋占大宗，國外旅遊跌谷底，波及旅行箱買氣。

陳志彬指出，各行各業在經營時，都存在各種突發性營運風險，新冠肺炎疫情爆發之前，旅遊產業除了氣候因素之外，少有其他不可預測的風險，疫情延燒數月，除了旅遊產業之外還有許多超級重災戶，「百夫長旅行箱」與其他同業一樣，專注於保存實力、靜待時機。

台灣防疫上緊發條，也是各國稱許的優等生，但相較全球仍有很多國家仍處於疫情暴發壓力，陳志彬認為，在國門還沒有與世界直接串聯流通之前，國人仍然以國內旅遊為主。

百夫長旅行箱的關係企業百夫長旅行社，往年以經營高端高單價非洲、拉丁美洲、南極旅行團聞名，在疫情危機時開發市場銷售新方向，特別針對高端客層規畫頂級離島精緻旅行團，獲高端客戶青睞搶購一空。

國境還未全面開放，國內旅遊市場成為救觀光的重要客源，仍不足讓旅行業者不斷炊，旅行業寒冬未結束，旅行箱市場跟著連動停滯，百夫長旅行箱業者逆勢開發新的「粉絲」市場。

陳志彬表示，百夫長旅行箱以發行聯名款聞名，長期鎖定收集型客戶，而非使用型客戶，既使疫情嚴峻，仍有鋼鐵粉絲支撐基本買盤，他看好百夫長旅行箱帶動的旅行箱聯名款風潮，在疫情未平息前還能達到營銷避險作用，「箱」信能度過疫情的非常時期。

(中時 )