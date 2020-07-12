外送平台foodpanda(熊貓)昨天(11日)才發生有女子訂早餐，餐送到後謊稱送錯，取消訂單不付錢，連續吃了11天免錢早餐。沒想到熊貓自家的外送員也用這種方式，爽吃公司1萬元的霸王餐，最後遭同行揭發惡行。

一名外送員在臉書《靠北熊貓2.0》爆料，指出這名林口貓為了幫美麗的女同事辦生日趴，打腫臉充胖子，向高單價餐廳叫了25道菜、1萬1808元的餐點，食物送達後取消訂單，再逼同事不收錢把餐點給他(取消訂單的餐點，外送員可自行處理)，費用由熊貓公司買單，開趴幫美女同事慶生「大搞公司一萬多元的餐實收0！還不快查辦！」

翻攝自臉書《靠北熊貓2.0》

不久後，同一個社團出現一篇譴責爆料者的文章，大罵他把訂單貼出來洩漏個資，還說他很自私，「你知道你這麼一po，公司大概又要把實收0規定改的更機歪」，更威脅「現在林口熊貓都知道是誰爆料了，你還有臉跑下去嗎？」讓網友們不約而同認為，他就是吃萬元霸王餐的當事人，「你就是訂餐的那個人齁，好怕喔哈哈哈」、「你是不是很緊張」、「樓主你吃霸王餐被抓不開心唷」。

對此，Foodpanda回應，已經跟該名訂霸王餐的外送夥伴解除承攬合作關係，不排除採取後續行動，捍衛消費者及公司權益。

翻攝自臉書《靠北熊貓2.0》

(中時電子報)