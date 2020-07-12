吳宗憲12日主持中天綜合台《小明星大跟班》，二女兒Vivian近日答應朱立倫外甥Wilson求婚，甜蜜點頭嫁初戀，談到婚事進度，他笑說：「有跟親家碰面，像是朋友之間的聊天，我才是夢幻親家，誰不想當我親家呢？跟我聊天很開心又真誠，沒有虛假。」被問婚期是否明年？他回答：「不會，還在安排，這個要慢慢來，不可能太快，慢慢是最好的速度。」

對於親家有何印象，吳宗憲答得幽默：「守口如瓶，有可以告訴你們的，就會開心跟大家報告。當天氣氛相當火爆，因為吃川菜。」他感性表示自己一直對外示範何謂生養教陪，「女兒要嫁到人家去，閩南語說伴嫁，像伴娘一樣，真正伴嫁是爸爸，我們家女兒跌倒都是叫爸爸，這個榮譽感很重要，這也是我最重要的一次陪伴。」至於女婿給出何種承諾？他笑回：「不需要承諾，我覺得這個沒有必要，讓他們自己去發展。你們怎麼比我還關心？讓他們開心、自由就ok。」

近日推行三倍券，吳宗憲表示：「沒有領，搞得太煩了，媒體朋友要督促，三倍卷沒有領最後到哪裡？我拿來換誰會知道，總共印了多少？」他坦言不會領，因為平常消費都比這個金額多，但也強調不會批評政策，「只是有一些問題，方法可以想得更簡單，要不然有些歐里桑、歐巴桑需要這筆錢，不知怎麼處理。」他前陣子電話洩漏，半夜經常被騷擾，談到此事笑回：「有報警，我的個性比較積極，也會輪到我們半夜打回去，四點左右輪到我們打過去，要出來嗆聲、輸贏我也可以」。

(中時 )