高炳權、姚以緹、邱澤一同慶祝。（粘耿豪攝）

《江湖無難事》最佳編劇馮勃棣、蔡顗禾、高炳權。（粘耿豪攝）

【即時新聞】《江湖無難事》台北電影獎慶功宴。(粘耿豪攝)

第22屆台北電影獎11日晚間落幕，《江湖無難事》劇組入圍7項，最後贏得最佳女配角、最佳編劇獎及最佳造型設計3大獎，新科女配角的姚以緹雙眼泛紅現身劇組慶功宴，被問是不是喜極而泣，她笑稱：「其實是我很睏又很餓。」惹得眾人大笑。該片男主角邱澤也在參與完北影的惜別酒會後，特地趕來與劇組同歡。特別的是，過去與他合作過的女星柯佳嬿、謝盈萱分別都封金鐘、金馬及北影影后，被拱為「女星得獎助攻王」，這次姚以緹又獲肯定，他除了恭喜對方，更笑說：「這樣你可以漲片酬了！」而姚以緹則作勢撇清笑道：「雖然我不是靠邱澤，但我還是要謝謝你。」讓他笑開懷。

首度獲得女配角的姚以緹表示，上台領獎時太緊張，反倒忘了片中對手戲的演員龍劭華、黃迪揚等人，也害羞透露男友王希文也捎來祝福，答應之後會替她好好慶祝，談到交往過程中男友做過最窩心的舉動，姚以緹說：「他是會給驚喜的人，比如說我很喜歡吃某家店的炙燒壽司，他就會記著，知道我在某地工作時，默默帶著食物出現，給我一些『餵食』的計畫！」

姚以緹自嘲因為身材太瘦，時常引來旁人關心健康，加上整個人看起來「太刻薄」怕戲路受限，她說從去年金馬獎至今8個月才胖大約2公斤，距離理想體重48公斤還差2公斤，「之前因為這件事有好好調身體，還去醫院看新陳代謝科、檢查甲狀腺等，還好也都沒事情」被問是否為了「備孕」？姚以緹當場大笑：「怎麼講到這裡？」隨後表示「是為了演員之路！」

勇奪最佳劇本的編導高炳權表示拿獎「滿爽的」，目前他正在寫新劇本，另外在改編作家李柏青的推理小說《最後一班慢車》。是否有望再讓姚以緹跟邱澤聚首合作？2人都表示挺到底，不過姚以緹趕緊說：「可以不要再讓我們脫了嗎？」至於獲獎的10萬元獎金，姚以緹靈機一動想要投資導演的鹿路電影，當場被高炳權吐嘲：「那可能太少了！」《江湖無難事》於各大影音平台皆可觀賞。

(中時 )