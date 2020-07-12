效力日本火腿鬥士隊的「大王」王柏融今（12日）在大阪巨蛋球場客場比賽先發，取代狀況不佳的大田泰示，今年首次擔任第2棒、守左外野。可惜碰上歐力士猛牛隊強投山本由伸，4打數無安打，吞下2K，打擊率再下探至1成25。

山本由伸是去年「世界12強棒球賽」冠軍日本隊國手，今年開季狀況一直很好，今天送出13K，只被擊出4支安打、失1分，甚至投了5.1局的完全比賽。終場歐力士以2比1勝出，山本拿下無四死完投勝，戰績3勝0敗、自責分率1.82。

王柏融在1局上擊出右外野飛球出局，是他全場打得最好的一次，第4局上、6局上則都揮棒落空被三振。9局上隊友西川遙輝安打站上一壘，王柏融有建功機會，他抓住第1球出棒打成二壘滾地球，西川在二壘前出局，他站上一壘，火腿隊監督栗山英樹更換松本剛代跑，王柏融退場休息。

這場比賽火腿隊第3至5棒中心打者吞了8K，近藤健介、清宮幸太郎都3K、四番主炮中田翔2K。火腿隊3連敗、4連不勝，這次到大阪巨蛋6連戰1勝1和4負，終於在太平洋聯盟墊底，歐力士則升上第5名。

(中時 )