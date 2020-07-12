南非民航局11日發布一起空難意外調查報告，內文記載著2018年11月29日下午3時許，一位來自英國名叫大衛（David Goodwin）的飛行員，陪同女友蜜雪兒（Michelle Tilley）到南非拜訪姐妹，途中卻不幸墜機。意外發生當下，大衛全身遭99%的灼傷，身上也有多處傷口在流血，卻仍堅持扛著傷重者步行了大約1.6公里後到安全地區求救，自己卻在2天後傷重不治。

根據《鏡報》報導，大衛擁有豐富的飛行與跳傘經驗，事發當天，他和女友蜜雪兒與姐妹莎琳（Sharlene Tilley），自英國赫特福德郡（Hertfordshire）出發，前往拜訪移居南非的妹妹塔尼亞（Tania Collins）和外甥萊恩。因三姐妹希望能把母親的骨灰撒在美麗的風景區，因此4人便租了一架Cessna 206自行駕駛到旺德布魯（Wonderboom）。

一行人從奈斯普魯（Nelspruit）起飛，中途曾短暫休息補充燃料，不料，再度起飛後的20分鐘便發生墜機意外。報告指出，當時由蜜雪兒駕駛的飛機行經馬哈多多普（Machadodorp）上空約（大約2000公尺）處，卻遭遇厚厚的雲層使視野不佳，蜜雪兒因此決定降低高度以增加能見度，卻飛進了雲霧壟罩的山區，急忙和大衛交換，由他來駕駛。

大衛接手後因飛行高度過低，緊急將飛機拉高卻已太遲，飛機在撞上一排茂密的樹林後，失控墜落地面起火。大火讓大衛全身遭到99%的灼傷，身上有多處傷口在流血，衣服也在瞬間被燒光，他卻依然強忍疼痛，扛著重傷的塔尼亞並帶著其他人，徒步走了約1.6公里到達林業道路時，遇見了50名林業工人並向他們求助，才被緊急送醫，但大衛仍在搶救2天後，因傷重不幸離世。

調查人員表示，透過照片可看到，飛機墜落後瞬間起火燃燒，僅剩螺旋槳和機翼可供辨識，其餘皆已燃燒殆盡；而大衛在意外發生後，犧牲自己、撐著傷重的身軀，帶著其他人努力求救，這才讓原本不可能生還的其他乘客得以存活，令人敬佩。

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(中時電子報)