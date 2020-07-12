暑假來臨，許多學生想趁暑期打工賺外快，詐騙集團設下求職陷阱，網羅嚮往「輕鬆賺」、「待遇高」、「工作自由」的迷途羔羊淪為詐騙共犯。南部一名大學生提供帳戶給「公司」使用，還協助提領交付，不僅帳戶被凍結成共犯，自己一毛錢薪水也沒領到。

陳姓男大生上週在臉書看到地方打工社團，有徵財務助理職缺資訊，對方要求提供名下郵局及銀行帳戶，並加LINE聯繫，月薪新台幣2萬7000元，周休二日。

10天後，大學生收到公司來訊，表示有一筆10萬元款項匯進郵局帳戶，再隔一小時又有一筆10萬元款項匯進銀行帳戶，要求他立刻提領面交。

男大生到超商以每筆2萬元，分別提領10筆共20萬元，搭火車前往交付款項給一位自稱公司專員的男子，惟當日返家就接到銀行來電名下帳戶遭警示凍結，也尚未領到任何薪資，才驚覺遭到詐騙。

刑事局預防科表示，求職詐騙常見的手法包括，1、騙取證件或存摺：假稱要製作薪水帳戶、註冊公司會員，要求應徵者繳交身分證件或存摺正本，結果帳戶被當作收取贓款的人頭帳戶，身分證件被用來申辦電話門號做為詐騙之用，導致自己變成詐騙共犯，名下所有帳戶都被凍結。

另外則是騙取現金：假稱要購買制服、手續費或辦理勞健保，要求應徵者先繳交費用，要應徵者回家等候上班通知，最後卻消失。

(中時 )