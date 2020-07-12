為了解救受到疫情衝擊的產業，行政院推出「振興三倍券」，將於7月15日開放使用，許多飯店、餐廳紛紛祭出優惠方案，就連殯葬業也來搶商機，南投一間民營靈骨塔業者，主打使用3千元的振興三倍券就能換取價值12萬元的塔位，限額100名，有興趣的民眾可前往現場參觀。

南投公營靈骨塔價格落在2萬至10萬之間，此間民營靈骨塔業者推出三倍券換塔位的活動，不過位置為指定的「天地位」，也就是最高或最低的塔位，並非熱門的中間區域，較不易親友探訪，不過對於有需要的民眾來說，仍可算是相當物超所值，限量100個名額。

另一項優惠方案則可任選塔位後，折抵2萬元管理費，活動將於本月15日正式開跑，但不適用於愛心塔位或低收入戶等其他優惠。消息曝光後，民眾看法兩極，有人認為這只是個噱頭，還是會想要選用好一點的塔位；不過也有民眾覺得相當划算，有機會的話可以先買起來備用。

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(中時電子報)