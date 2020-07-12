日本新冠肺炎疫情又再次爆發，駐日沖繩美軍發生一起61人群聚感染事件，目前駐日沖繩美軍基地指揮官克拉迪（H. Stacy Clardy）已向沖繩縣知事玉城鄧尼說明，且已經讓感染者在基地進行隔離，並封鎖普天間機場及漢森營（Camp Hansen）。

根據日媒《琉球新報》報導，在7月7日到11日之間，駐日美軍普天間機場及漢森營總共有61位美軍確診新冠肺炎，駐日沖繩美軍基地總指揮官克拉迪已向沖繩縣知事玉城鄧尼表示，「已封鎖普天間機場及漢森營」。

不過在美國獨立紀念日前後時期，有許多美軍相關人員曾前往沖繩本島用餐、逛街，導致疫情有進一步擴大可能。沖繩縣政府表示，美軍已經讓確診者在基地內進行隔離，但目前仍無法確定這些患者的活動史以及症狀。

玉城鄧尼對此表示，不得不對至今美軍的防疫政策抱持「強烈懷疑」，也提到將會做好準備，將警戒提升到最高等級，讓沖繩本島中部地區準備接收無症狀或輕症患者。

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(中時電子報)