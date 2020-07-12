高雄左營區植物園曹公圳支流護岸崩塌，國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁11日前往勘查。然而，名嘴李正皓竟指曹公新圳護岸加高是前市長韓國瑜政績，酸李眉蓁「黑韓」，引發議論。對此，國民黨台北市議員游淑慧諷刺名嘴並表示，如果不是高雄人，所以不了解曹公圳可以問問陳其邁；如果不是高雄人，所以不了解仁武區和左營區，可以問問Google。

對於左營區植物園曹公圳支流護岸崩塌，李眉蓁昨質疑，曹公新圳護岸重作工程擺了2個星期，只做臨時處理，造成附近民眾通行不便，且水流持續沖刷加上周邊房屋承重，造成路基掏空，堤岸整體也已產生傾斜，周遭建物有垮塌之虞。對於這番言論，李正皓表示，曹公新圳護岸加高明明是前市長韓國瑜任內最得意的政績，酸李眉蓁黑韓，更表示韓只做面子工程，只管護岸加高，不顧結構加固。對此，李眉蓁競選總部發言人在臉書回應強調，韓國瑜任內完成的曹公新圳護堤位於「仁武區」，李眉蓁勘查的護堤位於「左營區」，兩者毫無關係，李正皓「其實是展現了你對於高雄的無知！」

對此，游淑慧也在臉書針對此事發表意見。她指出，評論員、政治人物都該有公德心，不要把人民「當做」笨蛋，也不要把人民「變成」笨蛋。

她認為，若韓國瑜施做的工程才幾個月就壞掉了，高雄市政府的水利局也太不堪，「可能又要被監察院糾正一次」。她諷刺表示，過去裡面99%的官員，從副局長開始，其實幾乎都是陳菊任內的官員，所以別亂說，會影響陳菊監察院長的人事案。

她諷刺表示，如果不是高雄人，所以不了解曹公圳可以問問陳其邁；如果不是高雄人，所以不了解仁武區和左營區，可以問問Google。

(中時電子報)