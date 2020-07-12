氣象專家指出，菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，氣象局表示發展成颱風機率不高，而週二會最接近台灣，屆時台東、恆春半島會有局部短暫陣雨出現；而週三至週五高壓減弱，中南部一整天都可能下雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄指出，今晨在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，最新（11日20時）美國（GEFS）及加拿大（GEPS）系集模式模擬圖顯示，其未來在台灣東側海面呈現「大迴轉」（recurve）路徑，有的模擬距離台灣較遠，有的則距離甚近。

針對菲律賓東方的熱帶擾動，氣象局則表示由於高壓強盛、垂直風切大，不利發展，因此成颱風機率不高。

氣象局指出，下週一、二因太平洋高壓影響，天氣穩定，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱；大臺北、東北部地區及各地山區午後仍有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生的機率，此外，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨或雷雨。

而下週三至下週五受到西南風影響，迎風面的中南部地區降雨稍增，有局部短暫陣雨或雷雨，午後在各地山區、北部及東北部地區仍有局部短暫雷陣雨，山區有局部較大雨勢發生的機率。

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(中時電子報)