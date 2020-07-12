討債強押拍裸照 資深女演員下海成脫星。(影／取自YouTube)

資深女星郭俐伶曾演過多部社會寫實片，後在電影《血染夜牡丹》有大膽演出，讓她一夕爆紅，日前她在節目分享拍片血淚史，更曾在片場被逼脫光全裸拍攝。

郭俐伶在《命運好好玩》透露，當時民風還很保守，所以她拍攝《血染夜牡丹》時，只有背部全裸，不過這也讓足以讓她聲名大噪，未料，在快殺青時，電影製片以通告費發不出為由，開口向她的爸爸借錢周轉。

結果債務越滾越大，製片卻跑了，為了兌現支票，爸爸只好去找另一家電影公司的老闆周轉，對方雖然答應借錢，但條件是郭俐伶得參與另一部電影演出，沒想到，某次她到片場，才發現必須全身脫光被綑綁，當下便拒絕拍攝，誰知老闆竟以爸爸的債務為要脅，她只好硬著頭皮上，「我就邊哭邊那個（演）啦！」

郭俐伶轉戰牛肉場表演濕身秀。(圖／翻攝自YouTube)

雖然被逼全裸拍片很難過，但她覺得既然都演了就要紅，就繼續接拍不少寫實片，下海成脫星，拍了不少床戲，等到寫實電影逐漸沒落，她為了賺錢轉戰牛肉場，雖然不用脫衣服，但為了攬客，秀場業者要求她穿絲質襯衫，且裡面不能穿內衣，表演時讓舞群拿水槍狂射，表演「濕身秀」，之後又因投資餐廳失敗轉去紅包場，但她沒因人生起伏就失意，反而樂觀面對。

(中時電子報)