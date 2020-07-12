6都列席行政院重啟？政院發言人：樂觀其成 15:482020/07/12 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院發言人丁怡銘 (行政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院發言人丁怡銘今日接受記者電訪回應，隨著疫情趨緩，未來中央與地方的定期院會，都可以討論重啟，行政院對此採正面態度，也樂觀其成，隨時都可以來研議。 近日台北市長柯文哲、新北市長侯友宜表示，原本定期的6都列席行政院院會，因為新冠肺炎疫情而暫停，如今疫情改善，也沒有恢復。其實院會是一個很重要的溝通管道，如果能受邀參加，地方都樂於和行政院合作。 (中時 ) #行政院 #疫情 #院會 #北市長 #地方 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄市長補選街頭民調出爐 結果太驚人 - 政治 加拿大外交官見蔡英文出現這動作 游淑慧驚喊：好怪 - 政治 陳揮文建議韓國瑜做這件事 趙少康驚問 - 政治 「畢竟我有點漂亮」黃捷新造型曝光 8.3萬網友驚呼2字！ - 政治 三倍券該怎買？許淑華PO這張照片 網大讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。