行政院發言人丁怡銘今日接受記者電訪回應，隨著疫情趨緩，未來中央與地方的定期院會，都可以討論重啟，行政院對此採正面態度，也樂觀其成，隨時都可以來研議。

近日台北市長柯文哲、新北市長侯友宜表示，原本定期的6都列席行政院院會，因為新冠肺炎疫情而暫停，如今疫情改善，也沒有恢復。其實院會是一個很重要的溝通管道，如果能受邀參加，地方都樂於和行政院合作。

(中時 )