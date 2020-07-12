「你考100分!林老板請你吃滷肉飯，陳代表再幫你加顆滷蛋！」（金湖鎮代陳向鑫提供）

金湖國小501班陳昱銘、302班陳立昕分別在自然與社會科的期末考試，拿下100分的好成績。（金湖鎮代陳向鑫提供）

「你考100分!林老板請你吃滷肉飯，陳代表再幫你加顆滷蛋！」金門1家小吃店鼓勵小朋友努力向學，推出這種好吃、貼心的方式，今（12）日就有2名學童拿著滿分的考卷到店享受午餐，連家長都說：「不錯哦!」

這2位小朋友是金湖國小501班陳昱銘、302班陳立昕，他們分別在自然與社會科的期末考試，拿下100分的好成績。

位於金湖鎮信義新村的信義香廚，在1個多月前想出行銷「點子」，透過臉書宣傳國小學童考100分，就可到店吃免費的滷肉飯，好友金湖鎮代陳向鑫再加碼滷蛋1顆，鼓勵小朋友都考滿分，相揪一起來享用香噴噴的美食。

老板林紘緯為照顧年邁雙親，放棄原在台北冷凍公司管理階層的高薪，回到金門家鄉開起小吃店，主打自然健康，少用調味料的牛肉麵、滷肉飯、爌肉飯、炸醬麵、水餃，很受軍民顧客歡迎。

林紘緯表示，等到自己的餐飲店務上手，一切更上軌道，還要再推出社會公益活動，讓這家小吃店與大家交朋友，分享美食也分享快樂。

(中時 )