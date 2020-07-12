後備憲兵及民政局替代役男們前往參與捐血，力挺公益，造福社會。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

西屯後備憲兵荷松協會12日在台中捐血中心，舉辦「109年捐血趁『憲』在暨全民國防教育宣導活動」，除後備憲兵及民政局替代役男們前往參與捐血，協會也於現場贈送爆米花、牙刷組等小禮物給響應捐血的民眾，鼓勵一起捐血；憲兵第203指揮部則在現場設置招募諮詢服務台，鼓勵熱血青年「展『憲』自我」，加入保家衛國的憲兵行列。

民政局長吳世瑋特率領同仁及替代役男前往參與捐血活動，西屯區長陳寶雲及市議員楊正中也到現場響應。吳世瑋說，近日天氣炎熱，影響民眾出門意願，全台血庫安全存量偏低，西屯後備憲兵荷松協會為紓解血荒，號召舉辦捐血活動，他特別帶領響應捐血活動的同仁前來參加，希望可以拋磚引玉，鼓勵民眾一起捐血。

吳世瑋表示，感謝西屯區後備軍人輔導中心主任吳賢龍、台中市市區替代役備役役男勤務編組管理中心秘書林偉專與屯區替代役備役役男勤務編組管理中心秘書蔡明卿的協助，與市府一起努力，才能協力做好後備、後備憲兵的服務工作。更與現場民眾宣導七月開跑的「臺中購物節」，鼓勵民眾下載購物節APP，號召民眾響應公益之於，一同振興經濟！

台中市市區替代役備役役男勤務編組管理中心秘書林偉專表示，民政局替代役參與捐血做公益，讓民眾看見替代役的付出；秘書蔡明卿也感謝西屯後備憲兵荷松協會舉辦捐血活動，造福社會，希望有大家的努力付出與響應，力挺公益，造福社會。

(中時 )