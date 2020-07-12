43歲後生添手團長吳哲銘（左）曾從事科技業，幾年前返鄉投入文史工作。（王文吉攝）

「東好客庄x後生添手團」成員提供社區導覽，解說大茅埔庄的龍神信仰、將寮文化、灌溉圳及護城河等。（王文吉攝）

「東好客庄x後生添手團」租用慶東街3間連棟平房，作為推廣客家文化核心基地。（王文吉攝）

大茅埔調查團找回佚失多年的泰興宮符木刻版。（王文吉攝）

大茅埔調查團考究，泰興宮符木刻版於1920年代製作。（王文吉攝）

「東好客庄x後生添手團」推廣大茅埔圳文化，提供親水體驗，並規畫小農直販所推廣好水澆灌的有機鮮果等農特產。（王文吉攝）

「東好客庄x後生添手團」推廣大茅埔圳文化，提供親水體驗，並規畫小農直販所推廣好水澆灌的有機鮮果等農特產。（王文吉攝）

「東好客庄x後生添手團」推廣大茅埔圳文化，提供親水體驗，並規畫小農直販所推廣好水澆灌的有機鮮果等農特產。（王文吉攝）

大茅埔庄信仰中心泰興宮，奉祀三山國王。（王文吉攝）

台中東勢人口老化嚴重，老年人比例突破20％，行政院客委會為鼓勵青年返鄉，10日在大茅埔庄成立「東好客庄x後生添手團」。43歲吳銘哲帶領青年進行田野調查及秘境踏查，吸引遊客深度旅遊，並結合當地盛產的桃梨橘柿及漬物等，以直販所行銷農特產，帶動經濟發展。

「後生添手」就是客語「年青人幫忙」的意思。大茅埔庄據點位於慶東街3間連棟平房，作為推廣客家文化核心基地，引進年輕人發掘客庄故事。現場展示泰興宮符木刻版、老照片及田野調查地圖等，另有小農直販所推廣有機鮮果、菜乾、檸檬乾、手工醬油、桔醬等。

後生添手團長吳哲銘今年43歲，之前從事科技業，因緣際會加入客家歌手黃連煜團隊，4年前返鄉從事文史工作。他說，有一天黃老師到東勢田調山歌，發現客家話很道地，有「客家國」概念，於是鼓勵他返鄉發展，與幾位年輕人組成大茅埔調查團，投入地方創生。

大茅埔調查團每周進行自發性的田野調查，發掘三山國王、龍神信仰、將寮文化、灌溉圳及護城河等，也開發祕境景點，提供深度旅遊導覽，頗受好評。吳哲銘說，未來希望挖掘更多故事，歡迎遊客來體驗好山好水，進而行銷水果農產，帶動聚落經濟，吸引更多年輕人回鄉發展。

行政院客委會產業經濟處處長江清松表示，為鼓勵青年人返鄉，透過「後生添手團」結合駐地工作站，提供年輕人基礎幫助，讓他們返鄉做事；大茅埔庄極具客家特色，注入年輕活水創意，激盪耆老智慧，不僅翻轉客庄面貌、復甦客庄經濟，也減緩客庄人口老化問題。

至於台中市第一個「後生添手團」東勢本街據點成立不到2年就黯然收場。江清松表示，「後生添手團」是社區營造加上經濟發展的概念，透過不斷試驗、不同計畫，給年輕人機會、支持，1年10個有1個成功就值得了，即便本街據點沒成功，仍可提供其他據點做參考。

東勢區長翁培真表示，深耕文化工作坊與年輕人攜手成立東勢社區營造推動辦公室，2年間成功擾動6個社區參與社造。這次客委會推動的計畫是社區營造3.0，透過地方媒體《山城週刊》建立東勢的「數位文化資料庫平台」，並結合google雲端地圖，以建置更完整的資源整合平台，使其可以進行更多元的推廣與應用。

(中時 )