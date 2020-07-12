本周台股持續拉升，不但超越今年12197的高點，甚至創下30年來的新高，本周高點來到12273點，但如果細心點的投資人當可看出，這個盤的結構短線2天前即已出現變化！

首先加權指數雖創30年高點，但盤中慣性開始有所改變，就已近3天來說，都是開高走低震盪，盤中高點雖然7/9日高點12273點突破7/7日的12249點，但開高走低慣性不改，突破當天成交量是來到2745億，稍有過熱且當天是下跌23點，我的看法是趨向震盪換手，當指數過新高時，不少個股也已經有一段漲幅，震盪換手清洗浮籌換手再攻會是比較好的做法，否則一路上拉勢難走遠。

大盤在12000點之上操作難度與震盪加大，不用天天急著殺進殺出，每天隨便出手揮棒，不可能棒棒安打，甚至可能三振出局，擅設停損，持盈保泰會是目前生存之道。

周五（10日）收周線，周K線也已4連紅，通常一整年都難得看到周線4連紅的機率，若是在底部起漲區尚無疑慮，但目前在12200點附近已開始出現震盪，且整理沒有明顯回檔，加上成交量未有明顯增幅來搭配，因此短線回檔機率相對增加。

周五雖然權值王護國神山台積電股價衝上353元創高，市值突破9兆元大關，在7奈米與5奈米接單滿載，下半年業績可望逐季攀高。但股王大立光法說會保守，Q2認列匯損，單季EPS為37.19元，創下9季新低，且7、8月客戶需求動能也不佳，股價跳空下挫，今天重挫420元，跌幅達9.48%，跌破所有移動平均線之下，下殺之慘烈，較之前疫情發生還嚴重，也面臨4千大關保衛戰，同時高價族群也慘遭拖累。

像是精測下殺吞噬5日均線，信驊、譜瑞-KY皆跌破5、10日均線，旭隼收在本周最低； IC設計族群則是漲多整理，聯發科跌破5日均線、愛普跌停；光學元件的大立光慘跌，其餘二線光學也難逃下殺，玉晶光跌破5日均線，亞光破5日、半年線及年線，今國光收盤為本月次最低。

而在生技股方面也出現大震盪，在行政院「生技新藥產發條例」傳出將延長10年大利多下，醫療設備製造的環瑞、醫新藥開發的亞獅康-KY，醫療器材、試劑的合富-KY、友華，生產藥劑的杏國、天良、健亞等，全面跳空漲停。

但上漲許久以研發糖尿病的新藥飆股合一開低重挫，打入跌停405元，也引發多檔生技股打開漲停，甚至出現大震盪，如中天跳空漲停打開後下殺至跌停，隨後又強拉翻紅後收盤收黑在盤下，合世開盤漲停，打開又迅速打入跌停，而後又以漲停收盤，上演大怒神行情，生技族群情震盪加劇大洗三溫暖。

台股周五收周線，雖然出現大震盪，周線還是上漲164.52點，周K連4紅，下周走勢從技術線來看，目前11993點是短線需要注意的防守點，因為這個點是近期成交量超越2千億之上，因此短線若此點遭跌破，將會形成套牢量，那麼將會有整理且延長的盤整，但短線快速回檔，終究是經過震檔整理，嚴格來說，若下周7/3日紅未遭吞噬，則中多格局不變！

（大宇國際證券投顧分析師謝逸文）

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(中時電子報)