台南市農業局局長謝耀清、動保處處長吳名彬6月12日至學甲秀昌里里長謝金雀辦公室拜訪，向當地里民說明園區規畫，並到基地現場了解狀況。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市農業局局長謝耀清、動保處處長吳名彬6月12日至學甲秀昌里里長謝金雀辦公室拜訪，向當地里民說明園區規畫，並到基地現場了解狀況。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

針對11日學甲區部分居民成立自救會反對在學甲設立動物保護教育園區，並質疑市府未解決地方疑慮前，就已指定及發包工程之情事，農業局動保處表示實為不實說法，特別嚴正澄清。

農業局動保處表示，設立動物保護教育園區案，農委會僅在去年度補助200萬元前置規畫費用，去年12月委外進行前置規畫，目前只有進行其中的可行性評估階段。

農業局動保處澄清，該筆經費費用於委託廠商利用科學方法評估各種居民擔心事項是否均能克服，以及其他應評估事項，尚無補助工程經費，有媒體傳有人稱工程已指定及發包，說法為不實謠傳。

農業局長謝耀清表示，有關外界對本案規畫誤解處，將強化與自救會及里民的聯繫及溝通說明，並將邀集自救會一同監督規畫過程。

農業局表示，市府非常重視學甲在地民眾的意見，也一直與當民眾進行說明及溝通，於去年9月及11月分別在學甲區公所及集和宮進行2次公開說明及溝通。

今年6月13日，農業局局長謝耀清及動保處處長吳名彬也拜訪秀昌里長謝金雀，並向20餘位鄉親進行說明，且共同到基地現勘。今年7月9日再度在學甲公所與學甲13里里長及里民進行座談，聽取鄉親意見，相關溝通及說明的工作未曾間斷。

農業局表示，此案規畫過程與結果公開透明，歡迎自救會、在地監督聯盟及居民共同參與及監督，並將再次召開地方說明會，全力持續與居民溝通設置理念及交流意見，確保居民得到正確訊息外，期能獲得居民的共識及支持。

(中時 )