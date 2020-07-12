台灣觀眾對張美姬(中)最熟悉的作品《六個孩子》。(本報系資料照)

娛樂8點半》韓國資深女星張美姬在電視劇《六個孩子》飾演獨立將6個兒女拉拔長大的單親媽媽，勵志又感人的劇情賺人熱淚，當年在中視播出創下收視佳績。然而在70年代紅極一時的張美姬，卻在事業最顛峰時，捲入了一樁駭人聽聞的傳聞，令她一度遠走美國，聲勢也大不如前。

張美姬年輕時外型清純，星途也是一帆風順，剛出道就憑著主演電影《春香》一炮而紅，與俞知仁、丁允姬並列為韓國演藝圈三大女演員，其擁有的美貌更獲「1977年美女演員」亞軍肯定，足見她當時人氣之旺。

然而在張美姬事業最顛峰時期，卻捲入了一樁駭人聽聞的風波中，也就是韓國老一輩民眾都聽過的「X陽事件」。原本在演藝圈順風順水的張美姬，突然在1980年代初期被列為時任總統全斗煥的演藝圈人士黑名單中，令她演出機會驟減，最後乾脆遠赴美國進修，直到多年後才歸國。

張美姬目前仍活躍於演藝圈中，圖為《一起生活吧》劇照。(取自韓網)

為何在當時身為頂級女星的張美姬，會突然被列為演藝圈黑名單呢？有傳這都是因為全斗煥對張美姬的著迷，惹來第一夫人李順子不滿，加上那時候韓國又處於獨裁統治，李順子在忌妒之下派人抓走了正在拍攝電視劇《路》的張美姬，不僅狠心將張美姬的子宮整個摘除，還將她全身扒光，丟進男子監獄，整整5天任人凌辱、折磨後才放出，之後就傳出張美姬赴美進修消息。

雖然「X陽事件」從未經當事人親口證實，但也因為傳聞中的女主角張美姬至今62歲仍不婚不孕，令傳言甚囂塵上。據悉，1989年一部描寫演藝圈潛規則的電影《首爾彩虹》，就是以張美姬故事為原型改編而成；而她目前仍活躍於演藝圈，想要看她演出是最近一次戲劇是2019年《Secret Boutique》(秘密精品店)，之前也有《一起生活吧》、《黑騎士》等。

(中時電子報)