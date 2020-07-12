民進黨桃園市議員王浩宇6月被發動罷免，目前已累積8000多份連署書，正進行第二階段連署，因需要不少資金，罷免團體也發起的群募活動，9日至今僅3天，已超過7百人捐款，目前更累積到101萬5千多元的募捐。對此，罷王官方粉專也給出回應。

罷免王浩宇團體，為籌措罷免活動資金，近日在「嘖嘖」平臺上推出群眾募資，9日10時上線至今天第3天，更一舉突破百萬大關，但是距離群募資金的總目標450萬元新臺幣，還有一大段距離。罷王發起人、現任公益傳播基金會執行長唐平榮日前坦言，罷免困難度的確相當高，罷免團隊的理想目標，是在九月中以前完成第二階段連署。因罷免三階段需投入相關資源，其中人力和宣傳費用非常可觀，加上罷王團體為全公民組成，沒有政黨的奧援，只能訴諸群眾支援籌措罷王經費。

罷免王浩宇群募平台，推出3天幕破百萬大關。(圖/翻攝自 群募平台)

「罷免王浩宇」粉專今天12日回應，「感謝7百多位有良心的民眾在這前76小時贊助支持我們的行動，讓罷免團隊達成了一個小的里程碑。並呼籲，還沒上車的人快上車，雖然還離目標有很大一段距離，但首個百萬，證明了罷王行動是 能夠得到民眾響應的，仍需要有更多資源，才能夠順利完成後續計畫」，預計募捐開放時間到8月31日截止。

《選罷法》規定，第一階段(提議案) 法定門檻1%，約為3,152份，第二階段罷免門檻需達中壢區選舉人數的10％，估計最少要3萬1510份，並且要在公告40天內完成。

(中時電子報)