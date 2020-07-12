中國電信設備供應商華為近期尋求與英國首相強生（Boris Johnson）會面，希望能夠向英國政府爭取推遲移除華為5G網路設備。

綜合外電報導，華為希望英國政府相關行動推遲至2025年6月大選之後，希望新政府或撤回移除其設備的決定。若英國政府能應允推遲行動，華為將承諾維持其在英國2G、3G及4G網路的設備。

此前，外電報導稱，英國政府將要求當地電信商在2025年前，移除5G網路中所有由華為供應的設備。

(工商 )