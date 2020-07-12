A股近期急大漲，中國銀保監12日表示，大陸要特別強化資金流向監管，嚴禁銀行保險機構違規參與場外配資，防資產泡沫。

綜合陸媒報導，銀保監發言人指，要督促引導資金脫虛向實，深入展開市場亂象整治，嚴厲打擊資金空轉和違規套利行為。

他強調，大陸目前特別要強化資金流向監管，規範跨市場資金往來和業務合作，嚴禁銀行保險機構違規參與場外配資，嚴查亂加槓桿和投機炒作行為，防止催生資產泡沫，確保金融資源真正流向實體經濟中最需要的領域和環節。

(工商 )