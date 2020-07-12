台灣高教薪資與他國比較偏低，有返台任教的老師開玩笑說，這都是因為愛台灣和佛心的選擇。不過，淡大全球發展學院院長兼教授包正豪另有見解，他自曝個人從返台任教，英國物價貴是一大考慮，當然家人、研究主題也都在考量之列，說返台任教很佛心，其實因人而異。

包正豪今在臉書上表示，2006年台灣助理教授大概7萬出頭，加上年終1.5個月，90幾萬或勉強百萬年薪。他坦言，當時要不要返國任教，他也是天人交戰一下，在英國的博士後研究（合約2年）薪資是3萬英鎊，依照當時匯率是150萬台幣。不過，他直言，這3萬英鎊不會全部落袋，先拿1/3大約1萬英鎊繳稅，實得2萬英鎊。

包正豪指出，當年返台有一重要的考量，就是英國物價貴！他認為，博士後研究或是助理教授等級，其實在哪裡都差不多薪資/生活水準，只是制度不同，其他國家的薪資彈性比較大，在中後期比較能夠拉出距離。

最後，包正豪說，是否回台灣薪資不是唯一考慮，家人、研究主題等等也會列入考量，所以不必崇高自己回台灣的目的，真的因人而異。

(中時電子報)