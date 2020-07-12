「第一名模」林志玲11日才驚喜現身台北電影獎，擔任頒獎典禮引言人，12日就爆出她的志玲姊姊慈善基金會遭人冒名詐騙，原來她前陣子舉行實體義賣，因為碰上新冠肺炎疫情改為線上商城模式，有不肖人士見機便利用改電話號碼的模式，詐騙兩位買家，好在買家第一時間私訊基金會小編，才破解對方詐財手法。

志玲姊姊慈善基金會工作人員12日表示，這是基金會第一次遇到詐騙案例，「對方騙說是誤刷成很多筆。」事發後已向警政署報案，基金會也立即更改密碼、加強系統的安全防護，同時也有告知林志玲，林志玲也強烈譴責不法行為，不願讓公益事業變成詐財手段。

志玲姊姊慈善基金會也在官方臉書澄清，不會於非上班時間以及晚間、假日致電要求變更或更正付款設定，「如有接到自稱財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會的人員、或稱於本會網站進行認購行為而產生的訂單、扣款問題，請不要提供往來銀行電話、信用卡資料等金融資料，若有任何疑慮，可以在上班時間以電子郵件或電話聯絡我們，我們將盡速為您服務。」

(中時 )