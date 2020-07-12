英國「足球金童」貝克漢與女神維多利亞於1999年結婚，婚後共生3子一女，全家都是高顏值帥哥美女，老大布魯克林桃花尤其旺，而今年1月才公開認愛《變形金剛4》性感女主角妮可拉佩茲，如今飆進度宣布求婚成功，一段愛的告白卻引發熱議，讓眾人瘋猜布魯克林讓帥爸貝克漢老早當阿公。

貝克漢長子布魯克林年初認愛變形金剛女神妮可拉，承認兩人已祕密交往一陣子，而才成為情侶不到1年，布魯克林昨突在IG貼出摟著辣女友的甜蜜照，宣布2周前已求婚成功，「我是世上最幸福的男人」，21歲的他已是準新郎的身分，且驚吐：「我承諾會當最棒的老公跟爸爸」，讓眾人大傻眼，瘋猜「該不會懷孕了吧？」、「貝克漢要當阿公了？！」。

而未婚妻妮可拉也在布魯克林的文章底下留言「我很幸運，你是屬於我的」，並且同步在個人IG宣布喜訊，表示自己是世界上最幸運的女孩，「等不及跟你度過餘生」，還加碼爆料照片是布魯克林最疼愛的妹妹「小7」哈潑(Harper)拍的，還沒進門就懂得先嘴甜討好貝克漢家的小公主，而未來婆婆維多利亞也加入送上祝福，說長子訂婚自己感到無比開心，可見這場求婚，布魯克林帶上全家見證並獲全員祝福，大家都對家族新成員感到相當滿意。

(中時電子報)