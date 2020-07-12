中正紀念堂周邊50公尺的建物限高53公尺，不少住戶盼空間解嚴，北市都發局在都委會提案刪除特定專用區限高，未來都市更新案、樓高都將透過《文資法》管理，維持42年的限高規定宣告將走入歷史。

中正紀念堂周圍特定專用區建物限制不能超過53公尺，2017年市府開放部分街廓，可蓋至65公尺，但有住戶盼解除限制，去年有里長提案放寬至85公尺。

都發局最近向都委會提案，變更中正紀念堂特定區管制，經委員討論決定刪除限高，解除中山南路以西街廓限高24公尺、杭州南路二段以東街廓限高53公尺、仁愛路一段及信義路一段交叉口新建物不能超過目前建物絕對高度，其餘地區建物限高65公尺。

不過，即使解除限高規定，但依規定，特定專用區範為內建物的屋突仍要遠離中正紀念堂，建物立面顏色與設計要柔和、單純。

都發局進一步說明回歸《文資法》，因為《文資法》已規定古蹟周邊工程要會同相關機關審查開發量體、高度，並由古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築全審議會審議通過，再由主管機關定古蹟保存計畫。

(中時 )