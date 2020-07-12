鹿港逐稻浪，小朋友體驗割稻。（吳敏菁攝）

古董打穀機重現田中央。（吳敏菁攝）

古董打穀機重現田中央，王惠美等送到割下稻子進打穀機。（吳敏菁攝）

鹿港許志宏田埂中吃稻飯。（吳敏菁攝）

小朋友用稻稈創作。（吳敏菁攝）

歷史小鎮鹿港不僅工商發達，還保有2000公頃稻田，12日晴朗天空下，鹿港鎮公所舉辦「鹿港逐稻浪」在善緣有機農場旁的稻田登場，親子們戴斗笠，手持鐮刀割稻，吃了割稻飯，還以稻稈創作，替這場別出心裁農村旅留下獨一無二紀念品。

鹿港女兒彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏都參家，分別在洋厝、「街仔內」長大，都沒有割稻經驗，這次和鹿港鎮農會理事長郭世雄、總幹事紀呈聰等一起下田，也來場新奇的體驗，都樂翻了。

許志宏說，鹿港自18世紀以來，農業就是鹿港的重要經濟活動，至今鹿港的農業戶數都還有6000多戶，過去在鹿港辦活動總以古蹟、寺廟、民俗、工藝為主，這次拉到了田間，聯手將鹿港的有機黑米，及農會黑豆茶行銷給消費者認識。也讓下一代體驗農村耕種的辛苦與樂趣，飲水思源。

割啊割！烈日下汗水滴滴流，小朋友直呼，「當農夫很辛苦地啊」，田中古董腳踏式打穀機，用腳踏轉動齒輪的方式，帶動脫穀滾筒讓稻穀脫落，掉入機器後方的倉中，小朋友感到神奇，「穀粒就稻稈就這樣分離了」，家長們喚起了童年回憶。

割完稻子享受香噴噴割稻飯，桂花巷藝術村老師沈巧玲則教導小朋友，利用稻稈，農村文創DIY，替自己創作紀念品，留下難忘回憶。

(中時 )