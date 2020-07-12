台北上海雙城論壇確定採視訊舉辦，並將在22日登場，並僅辦1天，台北市長柯文哲將會在晶華酒店，與上海市代理市長龔正開視訊會議，聚焦防疫議題做討論，柯會秉持互相認識、了解、尊重、合作、諒解，此「5個互相」當作基調。

北市府發言人周台竹表示，今年台北上海城市雙城論壇地點，仍如同往年一樣，將在晶華酒店舉辦，不同的是，因疫情關係，今年改以視訊的方式進行交流。

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(中時 )