《親愛的房客》莫子儀、陳淑芳、導演鄭有傑。（台北電影節提供）

莫子儀、陳淑芳、白潤音在《親愛的房客》表現動人。（牽猴子提供）

莫子儀在片中苦練鋼琴，頗具挑戰。（牽猴子提供）

莫子儀在11日舉辦的第22屆台北電影獎拿到人生第一座演技獎，順利坐上影帝寶座。莫子儀自嘲，2000年首次入圍金鐘獎時，就準備好上台要感謝自己的戲劇啟蒙導師馬汀尼，殊不知這個上台機會一等就是20年，期間5次入圍金鐘男主角、男配角，都與獎項擦身而過，今年總算抱回影帝大獎。

莫子儀笑說得獎當下就收到非常多訊息，但當時只覺得肚子好餓好想趕快吃東西，談到終於抱回演藝生涯首座演技獎，他興奮的說：「我要把獎座供在我家的神明桌上！感謝莫家的祖先！」他謙虛感謝《親愛的房客》導演鄭有傑、「國民阿嬤」陳淑芳與劇組同仁，「得獎最開心的，就是可以讓更多人看見《親愛的房客》！」

《親愛的房客》透過一樁家庭懸案，講述「愛」在親情、愛情、性別之間的不同形狀，莫子儀在片中飾演鋼琴老師林健一，照顧著房東周秀玉（陳淑芳 飾）和她的孫子小宇（白潤音 飾），卻因一起懸案與對健一的種種指控，破壞了這個「沒有血源的家庭」。該片10月23日全台上映。

(中時 )