氣象局針對9縣市發布大雨特報 (示意圖／資料照)

由於午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局下午4點針對9縣市發布大雨特報，新竹以南山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

大雨特報縣市包括：新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市以及屏東縣。

(中時電子報)