午後雷雨來了！氣象局發布新竹以南9縣市大雨特報 16:112020/07/12 中時電子報 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 午後雷雨又來了，9縣市大雨特報。(摘自中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局針對9縣市發布大雨特報 (示意圖／資料照) 由於午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局下午4點針對9縣市發布大雨特報，新竹以南山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。 大雨特報縣市包括：新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市以及屏東縣。 (中時電子報) #大雨特報 #9縣市 #新竹 #午後雷雨 #來了 也許您會感興趣 推薦閱讀 下班小心！新北、宜蘭大雷雨即時訊息 10縣市持續大雨特報 15:032020/07/08 生活 12縣市旅行業者自救 踩線體驗「偽出國」拚國旅新商機 22:402020/07/08 寶島 建設不分藍綠！花蓮縣長徐榛蔚率團訪竹市 16:352020/07/09 寶島 新北、桃園等8縣市大雨特報 注意雷擊、強風 15:292020/07/10 生活 39.2℃熱昏了 全台發高燒 04:102020/07/11 生活新聞 解決代理教師荒 新竹市開出51名正式缺 04:102020/07/11 地方新聞 8旬婦新竹尋父迷航 竹縣警助找回家路 09:452020/07/11 社會 3縣市大雨特報 中南部防雷擊、強陣風 17:002020/07/11 生活 新竹州廳噴水設施開放玩水囉 一起來作伙呷冰玩水吧 18:002020/07/11 寶島 改造門面 台鐵新竹站定能成典範 04:102020/07/12 地方新聞 生活熱門新聞 大家都要紙本三倍券！綁信用卡1成反悔 專家：2個原因造成 - 生活 熱低壓恐生成第3號颱風 最接近台灣時間曝光 - 生活 「眼球舌頭都消失」 9名登山客離奇死亡懸案終於破了！ - 生活 領三倍券何時去郵局不用排隊？網曝這時段保證沒人 - 生活 筷子不要整把搓洗！譚敦慈：看到這種筷子別用 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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